Скандал в РПЛ: что произошло сразу после финального свистка матча в Питере

Концовка матча 11-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» (3:2) омрачена серьезным инцидентом. Сразу после финального свистка на поле вспыхнула массовая потасовка с участием нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева и полузащитника гостей Калиду Сидибе , пишет Газета.ру.

По информации спортивных СМИ, причиной агрессивной реакции форварда стали оскорбительные высказывания со стороны французского хавбека «Ахмата» в адрес покойной матери Соболева, которая ушла из жизни в 2020 году. Разъяренный футболист попытался догнать оппонента для драки, но партнеры по команде и судьи успели пресечь жесткий конфликт.

Позже Сидибе попытался извиниться перед соперником, объяснив свое поведение тем, что не знал о личной трагедии игрока, однако Соболев отказался продолжать какой-либо диалог. Напомним, что нападающий крайне болезненно реагирует на любые упоминания своей семьи в публичном пространстве и ранее объявлял бойкот СМИ из-за подобных тем.