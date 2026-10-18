В Москве проведут бесплатную «Ночь видеоигр» с турнирами и концертом

«Москва»: «ночь видеоигр» в Москве объединит киберспорт, музыку и мастер-классы

Общество

Бесплатный фестиваль «Ночь видеоигр» пройдет в Московском кластере видеоигр и анимации в «Сколково» с 21:00 31 октября до 5:00 1 ноября. Об этом сообщили на сайте мэра столицы, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Гостей ждут концерт с музыкой из известных игр, шоу-матчи с участием приглашенных звезд и розыгрыши призов. За участие в активностях посетители смогут получать игровые монеты и обменивать их на сувениры.

На подземной парковке организуют зону с автомобилями в стиле гоночных видеоигр и ретроаркадами. В других пространствах пройдут турниры по «Тетрису», настольным играм и играм на приставках Dendy, Sega, PlayStation 1 и PlayStation 5. Также запланированы соревнования по Mortal Kombat, футбольным симуляторам и гоночным играм.

На фестивале впервые откроется «Крафтовая кузница» с мастер-классами по созданию сувениров на игровую тематику.

Вход доступен посетителям старше 18 лет по предварительной регистрации на сайте mgw.gamehubmoscow.ru.

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