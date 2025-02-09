Маск призвал закрыть «сумасшедшие» «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Бизнесмен отметил, что эти медиаресурсы лишь расходуют миллиарды долларов, которые были собраны с граждан США в качестве налогов. По мнению Маска, эти радиостанции не ведут диалог со своей аудиторией, а лишь общаются сами с собой.

«Закройте их. Их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой», — написал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Илон Маск иронично высказался в адрес «независимых» медиа, которые ранее получали финансирование от USAID. По его мнению, теперь эти издания вызывают у него лишь улыбку. А Трамп высказался об уровне коррупции в USAID.

*признаны в РФ иноагентами и нежелательными организациями.