Маск призвал закрыть «сумасшедшие» «Радио Свобода» и «Голос Америки»
Фото: [flickr.com]
Необходимо прекратить вещание радиостанций «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*. В своем аккаунте в социальной сети X 9 февраля Илон Маск, руководитель Департамента эффективности государственного управления, назвал эти радиостанции «сумасшедшими радикальными левыми».
Бизнесмен отметил, что эти медиаресурсы лишь расходуют миллиарды долларов, которые были собраны с граждан США в качестве налогов. По мнению Маска, эти радиостанции не ведут диалог со своей аудиторией, а лишь общаются сами с собой.
«Закройте их. Их больше никто не слушает. Это просто радикальные левые сумасшедшие, которые разговаривают сами с собой», — написал он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Илон Маск иронично высказался в адрес «независимых» медиа, которые ранее получали финансирование от USAID. По его мнению, теперь эти издания вызывают у него лишь улыбку. А Трамп высказался об уровне коррупции в USAID.
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