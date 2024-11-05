Маск: в Голливуде заставляют поддерживать Харрис, угрожая отказом в съемках

Сотрудников голливудских киностудий вынуждают голосовать за Камалу Харрис, угрожая в случае отказа не продлять контракт на съемки. Такое заявление Илон Маск сделал во время выступления на американском телевидении.

По утверждению миллиардера, в киностудии Голливуда звонят некие влиятельные люди и предлагают поддержать на президентских выборах Камалу Харрис.

«Если вы этого не сделаете, то, хоть вам об этом и не скажут, вам больше никогда не позвонят, и не будет никаких фильмов и никаких концертов», — указал он.

При этом звонящие не высказывают никаких угроз. Наоборот, они очень вежливы и любезны, но их прекрасно понимают.

Маск добавил, что текущие президентские выборы могут стать последними в истории Соединенных Штатов в случае победы Харрис. По его мнению, США постепенно перестают быть «подлинным государством» из-за угроз на ее границах. Он также считает, что все это понимает значительная часть населения Америки.

Ранее пресса рассказала, с чего началось сотрудничество между Трампом и Маском. По уверению журналистов, инициировал контакт изобретатель, который предложил экс-президенту не протестовать против досрочного голосования на выборах.