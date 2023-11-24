Маск заявил о ежегодном повышении градуса противостояния в Европе

Известный миллиардер считает, что каждый год Евросоюз становится на шаг ближе к гражданской войне.

Обозреватель Ян Майлз Чонг в одной из социальный сетей описал свое видение ситуации. По его мнению, Европа заметно приблизилась к войне на своей территории. Илон Маск в ответ заявил, что видит повышение этих рисков на протяжении ряда лет.

«Накал конфликта растет с каждым годом, если не месяцем», - подчеркнул он.

Знаменитый изобретатель и предприниматель регулярно высказывается о нарастающей возможности развязывания боевых действий на европейской территории.