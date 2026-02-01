Масленичный кризис: аналитики предупредили о резком росте цен на праздничные угощения

Аналитики рассчитали так называемый «индекс блинов» — стоимость продуктового набора для приготовления этой традиционной выпечки на Масленицу. По данным исследования, проведенного с учетом информации Росстата и крупных торговых сетей, чтобы накормить семью, потребуется потратить на ингредиенты около 209 рублей, пишет РИА Новости.

Для расчета был взят классический рецепт, включающий два стакана теплой воды, 40 граммов дрожжей, один килограмм муки, литр молока (пять стаканов), три столовые ложки растительного масла, два куриных яйца, две столовые ложки сахара и полторы чайные ложки соли. Суммарная стоимость всех этих продуктов на текущий момент составляет 208,9 рубля.

Наибольшую долю в этой сумме занимают молоко и мука — основные компоненты теста. Эксперты отмечают, что итоговая цена может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от выбранного рецепта, качества ингредиентов и региональных особенностей ценообразования.

Расчеты были опубликованы накануне масленичной недели, которая в 2026 году начинается 16 февраля и завершается Прощеным воскресеньем 22 февраля. Следом за ней начнется Великий пост, который продлится с 23 февраля по 11 апреля, охватывая период Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы.

