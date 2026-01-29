«Не чудо-ингредиент, а научно обоснованный элемент»». Врач советует налегать на рыбу зимой

Зима — серьезное испытание для иммунитета. Врач-терапевт Алина Кухтина в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему рыба становится ключевым продуктом в холодный сезон.

«Это не «чудо-ингредиент», а понятный и научно обоснованный элемент рациона, который помогает организму справляться с нагрузкой», — отмечает эксперт.

В условиях дефицита солнца и роста инфекционной нагрузки иммунная система требует усиленной поддержки. Рацион — самый доступный способ эту поддержку обеспечить, порция жирной рыбы — это комплексное решение: белок для восстановления, омега-3 для регуляции воспалений и витамин D для работы иммунных клеток, подчеркнула Кухтина.

Почему это работает:

- Омега-3 регулируют иммунный ответ и поддерживают тонус сосудов и мозга, влияя на энергетический и эмоциональный фон;

- Витамин D из жирной рыбы в естественной форме повышает устойчивость к инфекциям;

- B12 и белок помогают бороться с утомляемостью, дарят сытость и участвуют в регенерации тканей.

Как готовить с пользой?

Максимум нутриентов сохраняют щадящие методы: запекание в пергаменте (с травами и лимоном), тушение с овощами или приготовление на пару. Интенсивную жарку лучше минимизировать — она разрушает полезные жиры.

Какую рыбу выбрать?

Для витаминов и омега-3: жирные сорта — лосось, скумбрия, сельдь.

Для легкого белка: постная рыба — треска, минтай, судак.

Комбинируя разные виды, можно создать сбалансированный и полезный зимний рацион без ощущения строгой диеты.

