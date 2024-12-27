Масштабное музыкально-цирковое шоу «Снежная королева» представили детям на Елке от ГИБДД Подмосковья

Масштабное музыкально-цирковое шоу «Снежная королева» представили детям на новогодней Елке государственного инспектора безопасности дорожного движения Подмосковья. Мероприятие прошло в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Красногорске и собрало более 1,2 тысячи маленьких зрителей. Представление было подготовлено Управлением Госавтоинспекции Подмосковья и Vegas City Hall совместно с «РомановАрена».

Перед началом представления все желающие могли сфотографироваться и загадать новогоднее желание в резиденции Деда Мороза. После этого зрителей поприветствовали главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья генерал-майор полиции Виктор Кузнецов и гендиректор РОО «Союз безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина.

После церемонии открытия праздника ребятам представили зрелищное шоу по мотивам известной сказки Ганса Христиана Андерсена. Любимых героев сыграли ведущие цирковые и театральные артисты. Шоу поразило зрителей яркими костюмами, зрелищными видеопроекциями и декорациями, живым вокалом.

В ходе праздника также презентовали песню «Засветись!», которую написала директор по связям с общественностью РОО «Союз безопасности дорожного движения Московской области» Виктория Макарова. Композицию исполнил вокальный ансамбль «Театр песни» Раменского округа. В завершение праздничного мероприятия к гостям обратился Виктор Кузнецов.