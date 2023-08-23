Масштабные празднования в честь Дня Каширы пройдут в городе

В Кашире пройдут празднования в честь 667-летия города 26 августа. Об этом рассказал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов.

В День города жителей и гостей ждут масштабные гуляния и насыщенная праздничная программа. В Кашире-1 пройдут шествие трудовых коллективов, ярмарки и выставки, также будут работать творческие площадки. Венцом программы станет водное шоу и концерт в честь торжественного открытия благоустроенной набережной Оки.

В Кашире-2 пройдут спортивные мероприятия в городском парке, а концерт состоится на стадионе «Энергетик», где выступят звезды отечественной эстрады. Завершится вечер лазерным и пиротехническим шоу.

Врип главы Каширы пригласил всех горожан и гостей города на площадки мероприятия, чтобы провести праздник вместе, зарядиться положительными эмоциями и отметить день рождение города.