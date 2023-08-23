Масштабный фестиваль «Добро Вместе» прошел в Балашихе

Более двух сотен человек приняли участие в фестивале «Добро Вместе», который прошел в Никольско-Архангельском парке в Балашихе в этот вторник. Среди участников мероприятия были активные жители округа и представители девяти волонтерских организаций.

Открыл фестиваль глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров. Он отметил символизм фестиваля, который проходит в День государственного флага РФ.

«Это день, когда мы говорим про символ нашего государства, про единение народа. Сталкиваясь с проблемами, люди показывают, что их можно преодолеть вместе. В сегодняшней ситуации, под давлением санкций, когда идет СВО, волонтерское движение встало рядом с нашим государством, президентом и помогает в меру своих сил», — отметил Сергей Юров.

В ходе фестиваля волонтеры активно обменивались опытом, благодарили друг друга за поддержку. Напомним, с самого начала СВО неравнодушные жители городского округа Балашиха оказывают огромную поддержку фронту. С каждым днем они осваивают все новые направления помощи. Сегодня добровольцы самостоятельно изготавливают маскировочные сети, делают сухой душ и окопные свечи. Мастерицы заготавливают дома суповые наборы, которые достаточно лишь развести кипятком. Кроме того, волонтеры помогают материально и приобретают различную технику.

А еще в каждую посылку активисты вкладываю письма и рисунки от детей из Балашихи. Такую моральную поддержку очень высоко ценят бойцы.

Важность волонтерской работы отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она напомнила, что акция «Доброе дело» стартовала в апреле прошлого года и объединила множество неравнодушных людей.

«За все время мы собрали и отправили в рамках «Доброго дела» почти 5 тысяч тонн самых полезных товаров. Большой вклад в этом и балашихинских волонтеров Подмосковья. В последнее время акцент, конечно, на помощи бойцам СВО: плетение сетей, изготовление сухого душа, игрушек-оберегов. Всё это мы отвозим ребятам на передовую» — сказала Швелидзе.

Напомним, акция «Доброе дело» была инициирована подмосковными школьниками и поддержана Губернатором Московской области Андреем Воробьевым в апреле прошлого года. Помощь для жителей Донбасса и участников СВО начали собирать в школах, волонтерских и молодежных центрах, на базе муниципальных общественных палат.

Все, кто желает поддержать «Доброе дело», могут найти нужную информацию на платформе «Волонтеры Подмосковья».