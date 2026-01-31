Масштабный субботник стартовал в Балашихе

Московский областной субботник Единой России стартовал в Балашихе. К уборке территорий после сильного снегопада приступили партийцы, представители администрации, коммунальные службы, волонтеры, молодогвардейцы и неравнодушные жители.

Одной из площадок проведения субботника стал стадион «Труд». Для расчистки территории от снега и наледи здесь собрались член Единой России Марина Жирова, активисты «Молодой Гвардии», руководство стадиона, тренеры, спортсмены и их родители, жители близлежащих домов. Весь необходимый инвентарь для участников субботника выдается на местах проведения работ.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

«Сегодняшний субботник – это не просто уборка снега, это настоящее единение. Несмотря на мороз, настроение отличное: солнечный день, общее дело. Сейчас закончим с уборкой и пойдем пить горячий чай. Такие моменты очень объединяют и заряжают», – отметила Марина Жирова.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

Масштабный субботник проходит в Балашихе на 70 площадках. Более 3 тысяч человек объединились, чтобы оперативно привести в порядок общественные пространства, дворовые территории и пешеходные зоны для повышения безопасности и комфорта городской среды.