Массовая драка на плаже Одессы из-за русской музыки попала на видео

В Одессе произошёл инцидент на пляже, в ходе которого отдыхающие вступили в драку из-за исполнения песен на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», публикуя видеозапись конфликта, сделанную очевидцами.

На видео запечатлено, как девушки в купальных костюмах вступили в драку. Они хватали друг друга за волосы и катались по песку. Вскоре к ним присоединились мужчины, некоторые из которых пытались остановить дерущихся женщин.

«Местные паблики пишут, что конфликт возник из-за русской музыки», — сообщается в посте.

Какая композиция или российские певец, певица, музыкальный коллектив стали искусством раздора для отдыхающих одесситов — история умалчивает.

Напомним, в июне 2022 года правительство Украины приняло закон, который запрещает использование русскоязычной музыки в средствах массовой информации и общественных местах. Кроме того, с начала 2023 года в стране действует запрет на публикацию и распространение книг, написанных российскими авторами.

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