Массовое ДТП с пятью машинам произошло в Мэрий Эл, погибли два человека

Трагедия случилась во вторник вечером, 12 сентября, на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск в Волжском районе республики, информирует в своем аккаунте в соцсетях местное управление ГИБДД.

В полиции сообщили, что в результате инцидента двое человек погибли на месте до приезда скорой, еще четверо были госпитализированы в ближайшие клиники. Сейчас за их жизни борются медики.

«ДТП произошло во вторник около 19 часов. В результате столкновения пяти автомашин погибли два человека и четверо пострадали. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все подробности трагедии и степень вины каждого из участников произошедшего.

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