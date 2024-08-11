Мастер-класс для мам детей с ОВЗ состоялся в подмосковном Дмитрове

Творческий мастер-класс по изготовлению свечей для мам детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в общественной приёмной партии «Единая Россия» в подмосковном Дмитрове. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что данное мероприятие провела руководитель проекта «Дело жизни» Зоя Забырина. Перед началом работы она подробно рассказала, как делают декоративные восковые свечи. Затем участницам раздали необходимые материалы, и они приступили к творческому процессу.

Напоминаем, что проект «Дело жизни» объединяет мам, которые воспитывают особенных детей. В общественной приемной такие встречи проводятся регулярно. Темы бесед, творческих вечеров и мастер-классов самые разные, и обычно они предназначены для детей.

А в этот раз руководитель проекта предложила мамам самим заняться творчеством. Такие занятия позволяют научиться чему-то новому, отдохнуть и провести время с пользой.