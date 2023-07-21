Мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей провели волонтеры Подмосковья в Балашихе

«Сейчас в Московской области мы проводим большую серию мероприятий по развитию добровольчества: это образовательные встречи, круглые столы для руководителей, интеллектуальные игры, и еще ― волонтерские акции, которых запланировано 11, в Балашихе прошла третья. В ближайшее время сети будут переданы бойцам в рамках акции #ДоброеДело», ― рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.