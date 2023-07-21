Мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей провели волонтеры Подмосковья в Балашихе
Фото: [Пресс-служба Министерства социальных и информационных коммуникаций МО]
Волонтеры Подмосковья показали неравнодушным жителям Балашихи как плести маскировочные сети, в рамках мастер-класса они сплели пятнадцать масксетей. Об этом рассказали в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.
«Сейчас в Московской области мы проводим большую серию мероприятий по развитию добровольчества: это образовательные встречи, круглые столы для руководителей, интеллектуальные игры, и еще ― волонтерские акции, которых запланировано 11, в Балашихе прошла третья. В ближайшее время сети будут переданы бойцам в рамках акции #ДоброеДело», ― рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что на базе ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе в середине мая открыт цех по плетению сетей, в котором ежедневно трудятся 15-20 человек.
«За почти два месяца работы мы сплели около 100 маскировочных изделий общей площадью почти 2 000 квадратных метров. Сети напрямую отправляются бойцам. На прошедшей встрече волонтеры рассказали участникам о технике плетения и о том, как работать с материалами», ― рассказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу регионального отделения Фонда «Защитники Отечества».