Мастер-класс по профилактике рака молочной железы провели в подмосковном Пушкино

Волонтеры-медики провели встречу с читателями филиале Центральной библиотеки в Городском округе Пушкинский в рамках Всероссийской акции по профилактике онкологических заболеваний. Эта акция является частью федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Интерактивное мероприятие провели студенты Пушкинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 Ольга Малышева, Дарья Мохова и Ильинова Анастасия под руководством преподавателя специальных дисциплин Марии Саринской.

Волонтеры-медики рассказали об основных факторах риска возникновения рака, его профилактике и развеяли некоторые мифы. По окончании лекции, интерактивной викторины и обучения навыкам самодиагностики рака молочной железы участникам раздали анкеты.

«Мы показали на мастер-классе, как можно самостоятельно выявить у себя этот вид рака. Коснулись профилактики, лечения и того, при каких симптомах следует обращаться к врачу», — рассказала студентка Пушкинского медицинского колледжа № 1.

Затем участников занятия ждало анкетирование, благодаря которому респонденты смогли оценить по шкале от нуля до 20 свой риск возникновения онкологического заболевания. Те, у кого результат оказался высоким, смогут с этой анкетой посетить специалиста.