Молодая мать бросила своих четырех детей и сбежала с детскими пособиями на Урале

Инцидент произошел в городе Каменске-Уральском, Свердловской области. Как сообщает URA.RU со ссылкой на бывшего супруга беглянки, 28-летняя женщина бросила своих четырех детей и ушла в неизвестном направлении, прихватив при этом детские пособия.

Отмечается, что женщина отсутствует со 2 сентября. Где она находится никому не известно.

«Дарья ушла из дома 2 сентября, оставив четырех детей. С собой забрала деньги, которые ей выплачивали на деток», – рассказал журналистам бывший муж Владимир.

Информацию об исчезновении женщины подтвердили и в полиции. Как сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящее время правоохранителями и волонтерами ведется ее активный розыск.