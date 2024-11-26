Мать подозреваемого в избиении подростков в Балашихе пожаловалась на угрозы
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Мать одного из подозреваемых в избиении и унижении подростков в Балашихе пожаловалась, что ей поступают угрозы и оскорбления из-за действий сына. Об этом сообщает REGIONS.
По ее словам, неизвестные выложили ее номер телефона в открытый доступ. Женщина уточнила, что конфликт между подростками произошел два года назад, и его уже удалось уладить.
«Давид мой сын. Он в данный момент служит в рядах ВС РФ. Тут ребята разошлись мирно. Не было претензий со стороны этого мальчика, мы его знаем, он даже не тут живет, они переехали», — пояснила она.
Другие подробности о конфликте — в материале REGIONS.