Мать погибшего участника СВО через суд добилась права на наследство сына

В Пермском крае суд защитил имущественные права матери погибшего участника специальной военной операции. Женщина через суд добилась права унаследовать денежные средства сына, включая выплату за боевое ранение, которые изначально не были включены в наследственную массу.

Как сообщает региональная прокуратура, военнослужащий получил на фронте серьезное ранение, за которое государство перечислило на его счет 3 млн руб. После гибели бойца его матери была выплачена положенная компенсация («гробовые»), однако доступ к более значительной сумме на счетах сына — 3,4 млн руб., состоявшей из выплаты за ранение и военного довольствия, — для нее был заблокирован, так как эти средства по неизвестной причине не были признаны частью наследства.

С целью восстановить справедливость женщина подала иск в суд. Рассмотрев все обстоятельства дела, судебный орган полностью удовлетворил ее требования. Теперь за матерью погибшего героя официально закреплено право собственности на все денежные средства, оставшиеся на банковских счетах ее сына, в порядке наследования по закону.

