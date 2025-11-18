«Жила с другим мужчиной»: жена погибшего бойца СВО лишилась всех выплат после решения суда

В Тымовском районном суде Сахалинской области лишил супругу погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) военнослужащего права на получение всех положенных социальных и страховых выплат, пишет портал astv.ru.

Отмечается, что основанием для такого вердикта послужили обстоятельства личной жизни женщины.

Как установил суд, на момент гибели военнослужащего его официальная супруга фактически проживала с другим мужчиной. Кроме того, ключевым аргументом стала ее неявка на похороны собственного мужа.

С иском в судебные органы обратилась мать погибшего бойца. В своем заявлении она указала, что настоящие брачные отношения между ее сыном и ответчицей прекратились задолго до его призыва на военную службу. Брак существовал лишь формально, без ведения общего быта и поддержания семейных связей.

В ходе судебного разбирательства судья тщательно изучил семейные обстоятельства погибшего россиянина и нашел доказательства длительного раздельного проживания супругов и полного отсутствия между ними совместного хозяйства.

Суд, учитывая цели государственной социальной поддержки, которая предназначена для компенсации реальной утраты и понесенных потерь близкими родственниками, принял решение удовлетворить исковые требования матери военнослужащего.

