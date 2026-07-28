«Мать против плода»: ученые раскрыли неизвестную причину смертельной опасности при беременности
ТАСС: нейроиммунный конфликт в утробе влияет на развитие нервной системы ребенка
Ученые Сеченовского университета впервые в мире объяснили возникновение преэклампсии — одного из наиболее опасных осложнений беременности — нейроиммунным конфликтом между матерью и плодом. Ранее заболевание рассматривалось преимущественно как патология плаценты, однако ключевые механизмы оставались неясными, пишет ТАСС.
Механизм возникновения патологии
По данным исследователей, конфликт формируется в период активного развития коры головного мозга плода — на 22–24-й неделе беременности:
- Проникновение белков: белки, участвующие в формировании ЦНС плода, попадают в кровоток матери.
- Иммунный ответ: иммунная система матери воспринимает эти структуре как чужеродные и начинает вырабатывать противомозговые антитела.
- Повреждение сосудов: образующиеся иммунные комплексы поражают внутреннюю выстилку сосудов, вызывая системные нарушения у матери.
- Эффект «мать против плода»: гиперактивация материнского иммунитета способна нанести вред нервной системе ребенка. У детей, перенесших преэклампсию внутриутробно, растет риск развития СДВГ, РАС, ДЦП, когнитивных расстройств и шизофрении.
Практическое значение открытия
Новая концепция станет базой для создания мультимодальной тест-системы. Комплексный инструмент позволит прогнозировать риски, диагностировать заболевание на ранних стадиях, контролировать течение беременности и своевременно направлять пациенток на специализированную помощь.