«Мать против плода»: ученые раскрыли неизвестную причину смертельной опасности при беременности

Ученые Сеченовского университета впервые в мире объяснили возникновение преэклампсии — одного из наиболее опасных осложнений беременности — нейроиммунным конфликтом между матерью и плодом. Ранее заболевание рассматривалось преимущественно как патология плаценты, однако ключевые механизмы оставались неясными, пишет ТАСС.