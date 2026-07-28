«Бирюзовый плюс нежно-розовый»: Рогов заявил, что этот дуэт стал главным трендом лета

Известный стилист и бессменный ведущий программы «Модный приговор» Александр Рогов сделал смелое заявление о главном цветовом тренде лета 2026, пишет «Леди.Mail». По его мнению, этот сезон должен быть окрашен в два главных оттенка — бирюзовый и нежно-розовый.

Именно эта пара, по словам эксперта, способна превратить даже самый простой повседневный комплект в настоящий модный манифест.

«Бирюзовый плюс нежно-розовый — самое трендовое сочетание этого лета», — заявил Рогов.

Он отметил, что образы, построенные на этих цветах, получаются нежными, романтичными и при этом заметными в любой толпе. Стилист предложил несколько практичных схем для создания гардероба: например, объединить розовую юбку с бирюзовой рубашкой или дополнить однотонное платье аксессуарами второго оттенка.

Для тех, кому пастельный комплект кажется недостаточно ярким, Рогов дал дополнительный совет: добавить более насыщенные детали — например, синие туфли или бордовую сумку. Такие акценты создадут контраст, но не будут спорить с основной палитрой, делая образ более выразительным и завершенным.

Ранее стилист Александр Рогов раскритиковал наряд Ирины Шейк на Каннском фестивале.