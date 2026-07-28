Шутка о количестве партнеров обернулась скандалом против популярного блогера Джарахова

32-летний известный блогер Эльдар Джарахов снова попал в эпицентр скандала, пишет «Леди.Mail». В своем YouTube-шоу «Поколения» он поднял тему количества сексуальных партнеров и заявил, что не смог бы строить отношения с женщиной, у которой их было столько же, сколько у него самого, — четыре.

Он объяснил, что мужчинам, по его мнению, приходится прикладывать больше усилий, чтобы добиться близости, тогда как женщине достаточно просто согласиться.

«Это стопроцентный сексизм», — признался Джарахов.

Гость выпуска, музыкант и телеведущий Александр Пушной, не согласился с такой логикой. Он отметил, что сексуальная привлекательность не обязательно связана с успехом, заработком или другими достижениями мужчины. Пушной подчеркнул, что подобные стереотипы давно устарели и не имеют отношения к реальным отношениям.

Слова Джарахова мгновенно разошлись по соцсетям, вызвав бурную реакцию. Многие пользователи обвинили блогера в лицемерии и двойных стандартах, особенно учитывая его предыдущие скандальные высказывания.

В ответ на волну критики Джарахов в своем телеграм-канале заявил, что его рассуждение было «очевидной шуткой». Однако это не первая подобная история с его участием: ранее он уже рассказывал о трех тысячах партнерш, что тоже оказалось розыгрышем.

Ранее сообщалось, что блогерше Соне Мармеладовой грозит шесть лет за распространение «видео для взрослых».