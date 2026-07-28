Багаж и билеты остаются без изменений: РЖД официально опровергли информацию о новых требованиях с 1 августа

В «Российских железных дорогах» официально опровергли информацию о скорых изменениях в правилах перевозки пассажиров. Как проинформировали в компании, никаких нововведений с 1 августа 2026 года не планируется, сообщил ТАСС.

Ранее ряд СМИ распространил сведения о том, что с начала месяца могут измениться требования к перевозке багажа и порядок проверки билетов. Однако в РЖД эту информацию назвали недостоверной и призвали пассажиров ориентироваться только на официальные источники.

«Информация, распространяемая в ряде СМИ, о якобы планируемых изменениях в правилах перевозок пассажиров с 1 августа 2026 г. не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что актуальные правила перевозок остаются неизменными, и все обновления, если они будут приняты, заранее опубликуют на официальном сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что РЖД запретят сопровождающим занимать спецместа без инвалидов с 1 сентября.