Выбор продуктов и банковские сервисы: беженка из Латвии поделилась опытом переезда в Россию

Беженка из Латвии по имени Елизавета в разговоре с РИА Новости поделилась впечатлениями после переезда в Россию и назвала ключевые плюсы жизни в стране. Среди главных преимуществ она отметила доступность коммунальных услуг, развитый сервис и качество медицины.