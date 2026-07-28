Выбор продуктов и банковские сервисы: беженка из Латвии поделилась опытом переезда в Россию
РИА Новости: переехавшая из Латвии девушка похвалила маркетплейсы и систему ОМС
Беженка из Латвии по имени Елизавета в разговоре с РИА Новости поделилась впечатлениями после переезда в Россию и назвала ключевые плюсы жизни в стране. Среди главных преимуществ она отметила доступность коммунальных услуг, развитый сервис и качество медицины.
Основные плюсы: от цен на ЖКУ до банкоинга
Переселенка выделила несколько сфер, где разница с Латвией оказалась наиболее заметной:
- Доступные ресурсы и продукты: низкие цены на газ, электричество и воду, широкий выбор молочной продукции в разных ценовых категориях и доступность спелых фруктов.
- Развитый сервис и онлайн-торговля: высокий уровень работы маркетплейсов, плотная сеть пунктов выдачи, быстрая доставка на дом и простая процедура возврата товаров.
- Финансовая система: технологичная банковская система с удобными вариантами мгновенных переводов и разными способами оплаты.
- Медицина и здоровье: большое количество аптек, лабораторий для сдачи анализов и широкий спектр медицинских услуг, доступных бесплатно по полису ОМС.