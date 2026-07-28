В Щелкове завершат капитальный ремонт средней школы № 21

На улице Свердлова поселка Загорянский городского округа Щелково завершается капитальный ремонт средней школы № 21, строительная готовность объекта достигла 97%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября.

Общая площадь ремонтируемого корпуса составляет 1,21 тыс. кв. м. В нем уже обновили и утеплили кровлю, произвели наружную облицовку фасадов, заменили внутреннюю отделку помещений, обустроили новые входные группы, заменили инженерные системы (отопление, вентиляцию, канализацию). Теперь на объекте завершаются пусконаладочные работы, работы по благоустройству прилегающей к школе территории, сборка и расстановка мебели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.