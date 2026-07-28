Единое полотно региона: фрагмент Наро-Фоминска объединится с другими муниципалитетами на карте

Наро-Фоминский городской округ официально стал частью масштабного культурного проекта — «Вышитой карты Московской области». Каждый муниципалитет региона представлен на огромном полотне своим уникальным фрагментом. Создание наро-фоминской части доверили Елене Журавлевой — признанной мастерице и руководителю студии «Дамские рукоделия» при Дворце культуры «Звезда», сообщил REGIONS.

Фото: [ ЦДК «Звезда» Наро-Фоминск ]

Несколько месяцев лучшие мастера художественной вышивки Подмосковья трудились над единым полотном, стараясь отразить богатую историю, самобытную культуру и ключевые достопримечательности каждого города.

Наро-фоминский фрагмент получился невероятно детализированным. Елена Журавлева с помощью ниток и иглы воссоздала главные символы родного края: Никольский собор — архитектурную доминанту города, легендарный танк Т-34 на постаменте и стелу «Город воинской славы» в память о подвиге защитников Москвы в 1941 году, памятник генералу Дорохову — герою Отечественной войны 1812 года, а также старинную Шелковую фабрику, с которой в XIX веке началась промышленная история Наро-Фоминска.

«История нашего округа удивительна, и мне очень хотелось передать это величие через стежки. Я вложила в этот фрагмент частичку своей души, чтобы каждый, кто взглянет на готовую карту, почувствовал тепло, уют и гордость за нашу малую родину. Для меня это не просто рукоделие, а возможность сохранить историческую память в такой необычной художественной форме», — поделилась Журавлева.

Готовый фрагмент уже передан в Министерство культуры и туризма Московской области. В ближайшее время специалисты соединят лоскуты всех муниципалитетов в единую гигантскую карту. Организаторы уверены, что вышитая карта станет не просто ярким экспонатом и точкой притяжения для туристов, но и важным символом единства Московской области, демонстрирующим неразрывную связь поколений и бережное отношение к народным традициям.

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