«Кто эти люди»: почему зумеры полюбили песню Волочковой и сделали ее мемом?

50-летняя российская балерина Анастасия Волочкова неожиданно стала звездой TikTok. Ее песня «Кто эти люди» попала в тренды и собрала миллионы просмотров. В интервью Teleprogramma.org артистка призналась , что ей приятно чувствовать себя кумиром молодежи: она получает множество видео, где подростки и дети записывают ролики под ее композицию, а на концертах фанаты поют ее вместе с ней.

Особую популярность получили фирменные истории Волочковой — про дорогое просекко и про предпринимателя Сулеймана Керимова. Эти фразы стали культовыми и разошлись на мемы.

Один из роликов, полностью собранный из легендарных реплик балерины, набрал более 1,6 млн лайков. Молодые поклонники не только пересматривают видео с Волочковой, но и активно создают собственный контент, снимают свои версии под ее песню и массово ходят на фан-встречи.

«Они всегда ждут меня у служебного входа. Мы общаемся, я никому ни разу в жизни не отказала в возможности сфотографироваться. И они меня за это любят. За искренность, самоиронию, честность. Эта песня соткана из моих крылатых фраз», — поделилась Анастасия.

Она отметила, что не исключает возможности создать коллаборацию с одним из популярных блогеров.

Ранее балерина Анастасия Волочкова удивила фанатов новой фотосессией в кружевах.