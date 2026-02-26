Мать-садистка искалечила сына ради получения выплат по инвалидности

Жительница Тернопольской области пойдет в тюрьму на 7,5 лет за чудовищное преступление в отношении собственного ребенка.

Следствие установило, что женщина, оставшаяся без работы, преднамеренно нанесла тяжелую травму глазу своему трехлетнему сыну. Мотивом стала корысть — мать рассчитывала на оформление социальных выплат по инвалидности малыша.

В результате полученных повреждений мальчик полностью ослеп на один глаз. Преступление было квалифицировано как особо тяжкое, повлекшее потерю органа. Помимо тюремного срока, осужденная обязана выплатить крупную компенсацию — 600 тысяч гривен за моральный вред, а также возместить затраты на лечение. Ребенок, лишившийся здоровья и родительской опеки, теперь живет в приемной семье. Информацию о завершении расследования обнародовал офис генпрокурора Украины.

Ранее сообщалось о том, что жители Украины выразили недовольство риторикой Владимира Зеленского о стойкости.