Мать семерых детей из Орехово-Зуева предлагает в Год семьи больше внимания уделить многодетным отцам

По данным опроса ВЦИОМ, 56% россиян считают одной из главных целей в жизни создание крепкой семьи. Следующий 2024 год как раз станет в России Годом семьи. Указ об этом подписал президент страны Владимир Путин.

Одна из многодетных мам – Надежда Козлова из Орехово-Зуева, которая вместе с супругом растит семерых ребят и получила за это орден «Родительская слава», рассказала корреспонденту «Подмосковье сегодня», как относится к инициативе президента, почему многодетных отцов можно раньше отправить на пенсию и как многодетность может помочь в построении крепкой семьи.

«Я очень рада, что следующий год станет Годом семьи. Нужно, чтобы этот вопрос освещали и чаще говорили о многодетности. Хотя мы не обделены вниманием. Власти помогают. Например, мы получили просторное жилье в 100 м. кв. благодаря подмосковной программе «Жилище», в которой могут участвовать семьи с семью и более детьми», - рассказала Надежда.

Вместе с тем, женщина считает, что в Год семьи больше внимания можно было бы уделить многодетным отцам. Например, проработать закон, чтобы они раньше выходили на пенсию. Ведь для женщин такая норма существует.

«Потому что многодетные папы много трудятся, чтобы прокормить большую семью. И когда они возвращаются домой, то им еще нужно там решить большое число вопросов, связанных с детьми, уделить каждому внимание. Это тяжело», - объяснила многодетная мама.

А еще Надежда добавила, что, не смотря на все сложности, многодетность делает семьи крепче.

«В таких семьях, думаю, меньше разводов. У родителей больше ответственности, когда у них много детей», - уверена женщина.