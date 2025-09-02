Мать убитой «кубанской дюймовочки» рассказала о предполагаемом преступнике

В Краснодарском крае раскрыто резонансное убийство 36-летней Татьяны М., известной в станице Воронежская как «кубанская дюймовочка» из-за небольшого роста. Подозреваемый, 51-летний Олег К., бывший участковый и ветеран чеченской кампании, полностью признал вину и показал следствию, где спрятал тело женщины.

Преступление произошло 21 августа, когда Татьяна отправилась на рынок Усть-Лабинска за продуктами. Камеры наблюдения зафиксировали, как подозреваемый настойчиво просил подвезти его и в итоге сел в ее Mazda. Это были последние кадры с пропавшей женщиной. Мать погибшей в беседе с RT опровергла версию о мести из-за финансовых конфликтов, заявив, что семьи не имели общих дел и лишь косвенно знали друг друга.

«Дел у нас с этим Олегом никогда не было. Мы были знакомы, потому что 15 лет назад его тесть, теперь уже бывший, поставлял сахар в нашу торговую точку. Мы деньги платили вовремя, ни копейки не должны. Потом он ушёл на пенсию, и наши пути разошлись. Олег был просто зятем нашего поставщика, не более», — рассказывает Галина.

Более 100 добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт» три дня прочесывали местность, преодолев 300 километров. Ключевой находкой стала «Нива» подозреваемого, в салоне которой обнаружили пробитое колесо от машины жертвы и лопату. Олег К. скрывался в лесу 10 дней, но был задержан при попытке вернуться домой за продуктами.

Следствие установило, что мужчина заставил женщину свернуть к очистным сооружениям, где нанес множественные ножевые удары. После этого он спрятал тело в лесу между хутором Бураковским и станицей Кирпильской. У погибшей осталась 15-летняя дочь. При жизни мать активно занималась подростком, проводила с ней много времени и редко оставляла одну.

