Появились шокирующие подробности убийства «женщины-дюймовочки» на Кубани

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве 36-летней Татьяны Магомедовой, известной в кругах как «женщина-дюймовочка» из-за своего роста и конституции тела, сообщил SHOT.

Напомним, кубанка пропала неделю назад в станице Воронежской. Женщина уехала из дома на своей машине Mazda 3 и не вернулась. На звонки близких она не отвечала. В поисках Татьяны были задействованы сотни человек.

По данным правоохранителей, задержанным оказался 51-летний местный житель. Отмечается, что мужчина дал признательные показания в убийстве Магомедовой, а также раскрыл причины своего поступка.

Согласно его показаниям, он жестоко расправился с женщиной — зарезал прямо в салоне ее автомобиля. После совершения преступления задержанный спрятал тело россиянки и машину в разных местах. Основным мотивом мужчина назвал старый долг отца Татьяны, с которым у него был общий бизнес.

Знакомые погибшей, напротив, рассказали, что она могла состоять в отношениях с задержанным. По их словам, мужчина довольно агрессивно вел себя и часто проявлял к женщине абьюз. У Магомедовой осталась больная мать и 15-летняя дочь.

