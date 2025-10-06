Мать уснула в машине и загубила сына-семилетку

В американском штате Джорджия многодетная мать стала фигуранткой уголовного дела после гибели своего семилетнего сына, которого придавило стеклом автомобиля. Трагедия произошла, пока женщина спала в машине, находясь под воздействием наркотических веществ. Об этом также сообщает People.

В США 32-летнюю Кэндис Грейс обвиняют в смерти ребенка по неосторожности и жестоком обращении с детьми. Инцидент произошел 6 апреля. Свидетель сообщил полиции, что обнаружил припаркованный автомобиль, где стекло задней двери прижало шею маленького мальчика. В это время на переднем сиденье спала Грейс, а на заднем находились двое других детей.

По словам свидетеля, накануне вечером женщина приезжала к нему с детьми, но оставила их в машине. Утром он снова увидел ее автомобиль на парковке и заметил, что голова Мейзи была зажата стеклом. Мужчина немедленно разбудил американку и вызвал скорую помощь. Медики доставили ребенка в больницу, но спасти его не удалось.

Прибывшие офицеры отметили неадекватное состояние Грейс — она засыпала во время допроса с младшим ребенком на руках. Лабораторный анализ подтвердил наличие в ее крови запрещенных веществ. В понедельник, 29 сентября, суд официально предъявил ей обвинения.

