Математика старости: эксперт Сафонов раскрыл стоимость пенсии в 50 тысяч для самозанятых

Стратегия формирования высокой страховой пенсии

В отличие от штатных сотрудников, за которых взносы платит работодатель, самозанятые граждане самостоятельно определяют объем будущих пенсионных накоплений. Профессор Александр Сафонов пояснил, что для достижения ежемесячной выплаты в размере около 50 600 рублей необходимо придерживаться стратегии максимальных взносов. Этот путь требует от плательщика налога на профессиональный доход добровольного участия в системе пенсионного страхования и готовности к значительным ежегодным вложениям.

Максимальный взнос и пенсионные баллы

Для реализации амбициозного пенсионного плана самозанятому потребуется вносить в Социальный фонд России (СФР) максимальную сумму, которая на текущий момент составляет 572 204 рубля в год. Согласно расчетам эксперта, если совершать такие платежи на протяжении 30 лет, гражданин сможет накопить 261 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Именно этот объем баллов в сочетании с фиксированной выплатой позволит претендовать на пенсионное обеспечение выше среднего уровня.

Альтернативные сценарии и условия участия

Эксперт также представил расчеты для минимального порога входа в систему. При ежегодном взносе в размере 71,7 тысячи рублей будущая пенсия составит всего 14,4 тысячи рублей. Сафонов напомнил, что режим самозанятости сам по себе не гарантирует страховой стаж и пенсионные баллы. Чтобы начать их формирование, плательщику необходимо подать соответствующее заявление в Соцфонд и самостоятельно контролировать график платежей. Это превращает пенсионное планирование для данной категории граждан в осознанный инвестиционный процесс.