Матерям-героиням будут выплачивать по 72 тысяч рублей вне зависимости от даты награждения

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой назначить ежемесячные выплаты всем женщинам, носящим звание «Мать-героиня». При этом, по ее мнению, дата получения награды не должна влиять на право получения денежных средств.

Соответствующее предложение уже направлено главе Минтруда и соцзащиты РФ Антону Котякову. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

«Просим сообщить позицию министерства труда и социальной защиты РФ о целесообразности внесения изменений в законодательство РФ в части предоставления мер государственной поддержки женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», вне зависимости от даты их награждения», - говорится в обращении.

Останина напомнила, что для обладательниц этого почетного звания предусмотрена ежемесячная выплата, превышающая 72 тысячи рублей. Однако, как отмечается в письме, многим женщинам уже отказали в господдержке — по той причине, что они получили статус «Мать-героиня» раньше 2022 года.

«Считаем, что заслуги матери перед государством не имеют срока давности. Данная ситуация создает неравенство в предоставлении социальных гарантий женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня" с 1944 года по 1991 год», - добавляется в обращении.

