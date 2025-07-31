«Матерящий КиВиН»: пьяный дебош на борту самолета может стоить Хрусталеву карьеры

Скандал на борту самолёта может обернуться для Дмитрия Хрусталёва завершением карьеры в КВН. Однако сначала необходимо установить его причастность к инциденту. Об этом сообщает издание Super.

В то время как артист, который недавно выступал на фестивале «Голосящий КиВиН» в качестве ведущего, вероятно, наслаждается отдыхом у себя дома, представители СМИ сообщают, что в отношении него уже якобы возбуждено административное дело.

Дмитрий, по всей видимости, поднялся на борт самолёта в приподнятом настроении, но был крайне раздосадован тем, что его не проводили до места в бизнес-классе. В результате словесной перепалки он остался в аэропорту Калининграда в окружении сотрудников полиции, провожая тоскливым взглядом улетающий в Москву самолет.

Руководитель отдела по связям с общественностью в КВН Анастасия Драпеко не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о скандальном поведении Хрусталева. Она посоветовала просто подождать и выразила сомнения в том, что это действительно был Хрусталев на борту злополучного рейса из Калининграда в Москву.