Маткапитал хотят привязать к социальной норме жилья

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко заявил РИА Новости , что размер материнского капитала необходимо увеличивать, отталкиваясь от социальной нормы в 18 квадратных метров на человека.

«Модернизация программы материнского капитала назрела. <…> При нынешней стоимости жилья даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем 8 квадратных метров. При этом социальная норма составляет 18 квадратных метров», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что до 67% семей тратят эти средства на улучшение жилищных условий. По его мнению, оценивать эффективность программы нужно исходя из стоимости квадратного метра.

Если государство обещает поддержку при рождении ребенка, то ориентиром должен быть именно социальный уровень обеспеченности жильем, добавил Рыбальченко. Исходя из этой нормы, по его словам, рассчитываются жилищные субсидии. Эксперт также выступил за увеличение маткапитала как на второго, так и на третьего ребенка.

