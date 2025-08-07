«Мавроди жив»: обманутая вкладчица требует компенсацию спустя два десятилетия

Пенсионерка из Калининграда подала в суд, требуя вернуть вложения в МММ. Женщина уверена, что Сергей Мавроди жив, а его смерть — инсценировка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

81-летняя Галина из Калининграда не теряет надежды вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду МММ два десятилетия назад. После того как по телевидению прозвучали слухи о том, что Сергей Мавроди якобы жив и скрывается в Бразилии, женщина решила действовать.

По ее словам, в 2005 году она потеряла 214 тыс. руб., а с учетом инфляции сейчас эта сумма превышает миллион рублей. Пенсионерка подала иск, рассчитывая либо на поимку мошенника, либо на компенсацию от государства.

Официально Мавроди умер в 2018 году, не оставив наследников или активов. Однако некоторые вкладчики до сих пор верят, что его смерть была подстроена. Общий ущерб от деятельности МММ оценивается в 1,6 млрд руб., но шансы на возврат средств близки к нулю.

