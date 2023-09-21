МБУ ДО «Спортивная школа» Городского округа Пушкинский получит региональный грант

Детско-юношеская «Спортивная школа» Городского округа Пушкинский вошла в топ-30 лучших школ Московской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

За такие высокие достижения школа может рассчитывать на грант. Эту награду в Подмосковье ввели впервые, благодаря губернатору региона, добавил Красноцветов.

«Чтобы поощрить сильные тренерские коллективы и талантливых специалистов, уже осенью 30-ти лучшим спортивным школам региона выделим гранты, которые будут направлены на стимулирующие выплаты», - пояснил губернатор.

На данный момент в «Спортивной школе» в Городском округе Пушкинский насчитывается около полутысячи воспитанников.