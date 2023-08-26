МЧС: Москву до утра скует густой туман с сильным ухудшением видимости на дорогах
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Как проинформировала пресс-служба столичного главка МЧС РФ, в ночь на воскресенье, 27 августа, на Москву и ближайшее Подмосковье опустится сильный туман. Причиной тому смена атмосферных фронтов с преобладанием холодных воздушных масс.
Автолюбителям настоятельно рекомендовано ездить медленнее, избегать внезапных маневров, перестроений и обгонов, а также значительно увеличить дистанцию от впереди идущих машин, чтобы максимально снизить риск ДТП.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 22.00 часа 26 августа до 07.00 часов 27 августа местами по г. Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров», - сказали в ведомстве.
Ранее глава Истры в Московской области Татьяна Витушева призвала граждан не публиковать кадры работы систем ПВО.