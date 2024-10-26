МЧС назвало фейком сообщения о пожаре на Рязанском НПЗ, предприятие работает штатно

Вечером в минувшую субботу, 25 октября, ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию о якобы происходящем в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) пожаре.

Пресс-служба МЧС России в своем аккаунте в соцсетях опровергло сообщения о возгорании Рязанского НПЗ. Как отметили в ведомстве, предприятие работает штатно, а сообщения о пожаре не более чем слухи и провокации.

«Сообщения о возгорании на рязанском НПЗ — фейк. Предприятие работает в штатном режиме», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Там добавили, что, возможно, некоторые не совсем знакомые с работой НПЗ персоны могли принять за пожар факельное горение, являющееся обычной частью технологического процесса.

Ранее мы писали, что украинский дрон рухнул на территорию НПЗ в московской Капотне и начался пожар.