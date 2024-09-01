Вражеский дрон рухнул на территорию НПЗ в московской Капотне: очевидцы делятся кадрами пожара

В настоящее время на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в районе Капотни происходит сильное возгорание. Причиной тому падение украинского беспилотника. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

В настоящее время на месте уже работают пожарные расчеты. На размещенных в сети кадрах над НПЗ поднимаются сильные клубы дыма.

«Сбитый украинский беспилотник упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ в Капотне. На место выехали пожарные, они тушат огонь», — говорится в публикации.

По предварительным данным, пожару присвоен максимальный уровень сложности.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин проинформировал, что отдельно стоящее помещение МНПЗ повредил еще один сбитый БПЛА. Всего же за минувшую ночь сразу 15 регионов России были атакованы вражескими беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.