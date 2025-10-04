МЧС: Погиб один из трех сорвавшихся с Вилючинского вулкана на Камчатке туристов

Один из трех туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане в Камчатском крае, погиб, как проинформировало в субботу, 4 октября, Главное управление МЧС по Камчатскому краю в Telegram.

Девушка, сорвавшаяся с погибшим, тяжело ранена. Спасатели продолжают оказывать ей помощь на месте происшествия.

«Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб», — уточнили там.

Спасатели достигли третьей участницы восхождения, находящейся выше по склону и не получившей травм. Они начали ее спуск на высоту 1500 метров к медикам Центра медицины катастроф, как сообщили в МЧС.

Из Петропавловска-Камчатского к месту инцидента прибыли дополнительные поисковые и спасательные группы, а также волонтеры. В общей сложности в операции по спасению задействовано более 40 спасателей.