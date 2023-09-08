МЧС: пожар на московском складе на 800 квадратных метрах локализован

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе МЧС России, спасателям удалось справиться с огнем. В настоящее время возгорание локализовано, идет проливка складских помещений.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы в районе Перово загорелся склад на площади более 800 квадратных метров. Позднее в столичном дептрансе проинформировали о временном перекрытии автомобильного движения на Кусковской улице.

«Пожар локализован в 01.46», - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Столичная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Устанавливаются причины возникновения возгорания.