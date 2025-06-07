МЧС: пожар на складе в Пушкино локализовали

Ранее ведомство сообщало, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров.

«Пожар локализован на площади 21 тысяча квадратных метров», — говорится в сообщении экстренных служб.

В средствах массовой информации также появилась информация о том, что один человек получил тепловой удар. На месте ему была оказана первая медицинская помощь, и госпитализация не понадобилась.