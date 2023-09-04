МЧС: пожар в подмосковном Видном локализовали на площади 1,2 тысяч квадратных метров

Ранее сообщалось, в городе Видное в Московской области вспыхнул склад лакокрасочных материалов. Пожарные борются с огнем.

МЧС России проинформировало, что, спустя несколько часов борьбы в огнем, пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время идет проливка складских помещений.

«Подмосковные пожарные МЧС России локализовали пожар площадью 1200 квадратных метров. Возгорание произошло в складском здании на Каширском шоссе», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МЧС РФ.

Как добавили в ведомстве, в ходе возгорания никто не пострадал.