МЧС предупредило жителей о сильном снегопаде и гололедице 24 февраля

По информации синоптиков Росгидромета, 24 февраля с 08:00 и до конца суток в Москве прогнозируется снегопад, местами интенсивный. Ожидается образование снежных заносов и гололедицы на дорогах. Причиной ухудшения погодных условий станет влияние теплого атмосферного фронта, сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

В связи с этим специалисты предупреждают о возможных рисках происшествий как природного, так и техногенного характера. Среди вероятных последствий — снижение видимости во время осадков, осложнение дорожной ситуации, формирование заторов и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием транспорта, перевозящего опасные грузы. Также не исключаются случаи обрушения широкопролетных кровель и рост травматизма среди населения.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендовало жителям соблюдать повышенные меры предосторожности. Водителям советуют уменьшить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей и отказаться от резких маневров, включая обгоны и перестроения. Кроме того, автомобили следует парковать вдали от деревьев.

Пешеходам спасатели рекомендуют держаться подальше от рекламных конструкций и неустойчивых сооружений, а также не искать укрытие под деревьями. Особое внимание необходимо уделять безопасности детей и не оставлять их без присмотра.

В экстренных ситуациях жителям столицы напоминают о возможности обращения по телефонам 101 и 112, а также по единому телефону доверия столичного главка МЧС. Спасатели призывают москвичей сохранять бдительность и соблюдать осторожность в условиях неблагоприятной погоды.

