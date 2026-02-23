Стихия в Хабаровске: ледяной дождь парализовал транспорт и заблокировал авиасообщение

Хабаровск оказался во власти мощного ледяного шторма. Непогода, обрушившаяся на город, превратила улицы в сплошной каток, сделав передвижение пешком практически невозможным. Как сообщает телеграм-канал SHOT , работа общественного транспорта нарушена, многие рейсы отменены.

По словам очевидцев, ледяной дождь начался еще минувшей ночью. Ситуацию усугубили крепчающий мороз и шквалистый ветер, которые моментально превращали воду в лед. Дорожное покрытие стало крайне опасным как для водителей, так и для пешеходов.

Стихия внесла коррективы и в работу воздушной гавани. В аэропорту краевого центра введены временные ограничения. Рейсы, следовавшие из Бангкока, Пхукета, Новосибирска и Екатеринбурга, были перенаправлены на посадку во Владивосток. Причиной закрытия неба стал циклон, сопровождаемый ледяным дождем, низовой метелью и ветром, порывы которого достигают 17 метров в секунду. По предварительным данным, возобновление штатной работы аэропорта ожидается не ранее 13:00 по местному времени.

Ранее сообщалось о том, что пассажиры Lufthansa провели девять часов в самолете из-за снегопада.