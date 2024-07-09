МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и усилении ветра
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Подмосковье прогнозируется резкое ухудшение погоды, предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидаются грозы, кратковременные дожди и усиление ветра. Его порывы могут достигать пятнадцати метров в секунду.
Метеорологи предупредили, что непогода сохранится в регионе до конца суток.
Ранее терапевт Никита Харлов объяснил, как вести себя при тепловом ударе.