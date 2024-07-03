Терапевт Харлов перечислил правила поведения при тепловом ударе

Из-за наступления жаркой погоды врачи советуют правильно выстраивать распорядок дня и питьевой режим для избегания теплового удара. Одним из наиболее важных моментов профилактики является предотвращение обезвоживания организма, поэтому в жару желательно избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом и пить как можно больше жидкости. По словам врача-терапевта Никиты Харлова, первыми симптомами теплового удара является ощущение дурноты, потери сил, небольшая дезориентация в пространстве, потеря равновесия и головокружение. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что в качестве первой помощи необходимо в любом случае человека перевернуть на бок, чтобы он не лежал на спине, а его рот и нос должны быть повернуты в сторону, соответственно, земли или хотя бы параллельно земле были направлены на случай, если у него наступит рвота.

По мнению медика, после этого следует обязательно вызвать скорую помощь, а во время ожидания держать на контроле пульс пострадавшего.